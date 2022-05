Di Chiara a FN: “Do ragione a Commisso contro i procuratori, ma c’è un limite. Fiorentina come la Roma in Conference, perché no?”

La redazione di Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva l’ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina e Roma Alberto Di Chiara. Queste le sue parole: “Dispiace vedere che, dopo un’annata iniziata bene e finita bene, ci sia subito un po’ di confusione intorno a un giocatore importante come Torreira. Do ragione a Commisso nella sua lotta contro i procuratori, però c’è un limite a tutto ed è giusto pensare anche a cos’è meglio per la squadra. Ricordiamo che la Fiorentina dovrà affrontare tre impegni l’anno prossimo, quindi dovrà essere aggiunto materiale alla rosa”.

Sulla Conference League: “Sono contento che abbia vinto la Roma, finalmente un’italiana è tornata ad avere successo in Europa. Ha avuto un’esplosione mediatica soprattutto grazie a José Mourinho, che è stato bravo. Non sminuisco la competizione, per carità, ma mi piaceva molto di più la triade Champions League, Coppa UEFA e Coppa delle Coppe. Erano competizioni più importanti, che davano maggior valore anche ai campionati e alle coppe nazionali. Comunque, è un ottimo ritorno in Europa anche per la Fiorentina. Fare come ha fatto la Roma? Beh, se la rosa viene puntellata a dovere, perché no? Dopotutto, la Roma è arrivata soltanto un punto sopra la Viola…”.

Sul mercato in generale: “La Fiorentina non è una rosa completa, soprattutto per tre competizioni. Serve un acquisto per reparto: Drągowski andrà via, Milenkovic non si sa, Castrovilli è fermo per infortunio… E serve anche una punta che completi con Cabral. Belotti? A me piace. Va ovviamente contestualizzato: è un buon attaccante, ma quello che convince a prenderlo è il costo, cioè zero. Potrebbe essere un ottimo affare”.