Di Chiara: “Iachini è stato condizionato dal clima di indecisione attorno a lui. Chiesa ha sbagliato…”

L’ex difensore di Roma e Fiorentina Alberto Di Chiara, durante un collegamento con Radio Bruno dove introduceva la sfida di domani contro i giallorossi, ha voluto dire la sua in merito ad alcuni dei temi che tengono banco in casa viola: il nuovo allenatore, il mercato ed il futuro di Federico Chiesa. Queste le sue parole: “Adesso la situazione è cambiata: tutto quello che sembrava scontato fino a due giorni fa. Conosco molto bene Beppe: se gli avessero dato delle rassicurazioni per il futuro avrebbe provato anche qualche giovane, visto che non ci sono più obiettivi in palio. La situazione però non è questa. Credo che questo stato di indecisione che ha attorno porta Beppe ha tutelare i propri interessi schierando sempre la formazione migliore. Sono dell’idea che dopo i risultati delle ultime settimane Iachini uscirà senza dubbio rafforzato, al di là di una sua eventuale riconferma. Non mancheranno sicuramente le richieste nel caso la Fiorentina scegliesse altrove. Cosa Serve dal mercato? Serve senza dubbio un elemento a centrocampo che illumini nelle verticalizzazioni, che possa giocare dietro le punte accanto a Castrovilli. Oltre a questo credo che sia necessario anche un attaccante che ti possa garantire almeno una ventina di reti. Chiesa? QUest’ultima non è stata una stagione positiva per lui. Ha dato dimostrazione di avere ancora alcune lacune tattiche, anche se resta comunque un giocatore di assoluta qualità. Purtroppo per lui non è riuscito a instaurare il giusto feeling con i tifosi: ha avuto molti atteggiamenti che hanno portato l’ambiente a disinnamorarsi di lui”.

0 0 vote Article Rating