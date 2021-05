Di Chiara: “Intervista di Milenkovic? Ora c’è da stare zitti e lavorare. Speriamo che Luis Alberto domani non sia in giornata”

L’ex giocatore viola Alberto Di Chiara, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole:“La Lazio è una squadra pericolosa, soprattutto visto il suo obiettivo di andare in Champions. La Fiorentina deve fare la sua partita e scendere in campo con la mentalità giusto. Abbiamo preso dei goal evitabilissimi, i problemi difensivi ci sono da un po’, Pezzella e Milenkovic dovevano essere i pilastri di questa difesa e invece questa stagione non hanno giocato ai loro livelli, il reparto arretrato doveva essere il punto di forza di questa squadra, a inizio stagione c’erano molte più incognite in attacco. Luis Alberto è il più pericoloso della Lazio, speriamo che non sia in giornata. Con lo stesso modulo (3-5-2) le individualità sono a favore della Lazio, la Fiorentina deve stare attenta e non permettergli di dettare i tempi a centrocampo. La partita del Cagliari conta tantissimo, dobbiamo stare attenti a non perdere colpi noi per non dover fare i conti sugli altri.”

Infine sull’intervista di Milenkovic: “Non so chi gli dica di fare certe interviste, di sicuro non è stato un buon tempismo. In questo momento c’era da stare zitti e lavorare. Anche se sa già quale sarà il suo futuro, bisognerebbe avere un po’ di buon senso”.