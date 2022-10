Di Chiara: “Italiano vede Jovic in difficoltà ma non cambia: è testardo. Amrabat non è certo come Torreira”

L’ex calciatore Alberto Di Chiara è stato chiamato da TMW Radio per commentare il momento delicato della Fiorentina di Italiano:

“Le scommesse al momento non sono venute fuori e le colpe si possono suddividere. Forse Italiano è omologato, con un certo schema fisso, ma i suoi giocatori non sembrano nelle condizioni psico-fisiche per dare una svolta a una stagione che dall’inizio non è mai decollata. L’allenatore bravo deve avere idee proprie ma deve anche adattarsi ai giocatori che ha a disposizione e al loro stato di forma. Se vedi che le cose non vanno, soprattutto fisicamente, perché magari c’è stata una preparazione sbagliata, devi cambiare qualcosa. Se vedi Jovic da solo in attacco che non riesce a entrare dentro la partita, forse devi provarlo con un altro attaccante accanto. Invece è rimasto testardo nelle sue idee”.

Alla domanda sul possibile mercato sbagliato ha risposto così: “Forse Italiano, dopo il rinnovo, ha chiesto di intervenire sul mercato. Torreira non l’hanno sostituito e Amrabat non è la stessa cosa. Di tutta la campagna acquisti, Dodò è l’unico ad aver dimostrato di essere azzeccato”.