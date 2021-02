Di Chiara: “La Fiorentina nel secondo tempo ha mollato, non è un buon segno”

Sempre durante un collegamento con Radio Sportiva, anche l’ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara è stato interrogato sull’incontro andato in scena tra i viola e la corazzata nerazzurra di Antonio Conte. Questa la sua risposta: “La prima frazione di gara di ieri sera contro l’Inter è stato molto equilibrata: la Fiorentina ha inizialmente subito il pressing e il gioco degli ospiti, ma ha saputo subito reagire creando alcune buone occasioni. É normale poi che con il passare del tempo le importanti assenze si sono fatte sentire. Dopo il raddoppio dell’Inter la partita si è chiusa, la Fiorentina ha mollato: i viola si sono liquefatti non riuscendo a dare segnali di razione, e questo non credo sia un buon segno. Non so se la squadra viola possa essere risucchiata nel discorso salvezza. Adesso serve ragionare partita dopo partita, senza creare illusioni. Sicuramente i sogni sono rimandati alla prossima stagioni. Il futuro di Prandelli sulla panchina della Fiorentina? Io lo stimo molto, ma in ottica sportiva credo che dipenda tutto dai progetti della nuova società. Non ho ancora ben capito se Pradè rimarrà o meno”.

