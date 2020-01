Di Chiara: “Non credo che a gennaio ci sia tanto meglio di Cutrone. Bisogna pensare alle priorità. Domani…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Alberto di Chiara è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando di Patrick Cutrone: ” Un centravanti era indispensabile, in fin dei conti mi pare di capire che il prezzo finale sia di una ventina di milioni, non l’hanno certo regalato. Nel mercato di gennaio non credo ci sia molto di meglio”.

E su quanto fatto dai viola fino ad adesso: “Hai aumentato il monte ingaggi di una ventina di milioni, speso circa quindici a vuoto, sette punti in meno rispetto all’anno scorso, lo stadio è lontano, nel Centro Sportivo nuovo sono stati piantati solo degli ulivi. Io credo molto in questa nuova proprietà e spero si raggiungano i fatti, ma uno deve essere anche concreto e realista, mantenendo l’ottimismo. L’entusiasmo ci deve essere, ma bisogna pensare alle priorità, come la squadra, domenica c’è una partita fondamentale, c’è bisogno di punti”.