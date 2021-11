Di Chiara: “Per la corsa all’Europa la Fiorentina deve approfittare delle difficoltà di Roma e Lazio. L’arrivo del VAR doveva togliere tutti i dubbi, ma se ne fa venire ancora vuol dire che è gestito male”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha commentato a Radio Sportiva la sconfitta incassata dai viola a Torino contro la Juventus evidenziando i suoi dubbi sulle dinamiche del VAR: “Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, l’espulsione ha condizionato la partita e la Juventus è stata anche un po’ fortunata. Rispetto al mio calcio sono cambiati i regolamenti e tutto è stato un po’ esasperato. Come regolamento ci sta tutta l’espulsione di Milenkovic, è stata un’entrata fuori tempo ma di gioco. L’arrivo del VAR doveva togliere tutti i dubbi, ma se ne fa venire ancora vuol dire che è gestito male. Le regole vanno attuate in maniera equa. Chi ha stilato un regolamento del genere probabilmente non ha mai giocato a calcio o fatto sport, non si possono dare rigori per palloni sfiorati col mignolo”.

E alla domanda se la Fiorentina secondo lui è in corsa per l’Europa risponde: “I viola hanno dimostrato di saper fare la partita come è accaduto ieri a Torino, e visto che la Juventus non è una squadra in salute è diventata quasi normale. Lazio e Roma sono due squadre in difficoltà. La Fiorentina può cercare di approfittare”.