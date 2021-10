Di Chiara: “Sotto la curva ci deve andare la società e non i giocatori. Non si può cambiare sempre la spina dorsale della formazione”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a Radio Bruno Toscana della vicenda Vlahovic: “Cose di questo genere sono successe anche in altre società, dove però si è scelto di gestirle in silenzio. Commisso ha agito diversamente, ma sotto la curva dei tifosi viola vorrei vedere la società e non i giocatori. La dirigenza deve far capire ai tifosi che ormai i giochi sono fatti, Vlahovic non rinnoverà, quindi tanto vale non darsi la zappa sui piedi”.

E poi ha aggiunto: “Italiano ha portato tanto alla Fiorentina, però secondo me dovrebbe trovare una formazione fissa almeno nella spina dorsale. Non si possono cambiare sempre il difensore centrale e il regista”.