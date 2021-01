Di Francesco a Firenze senza cinque pedine. Per Prandelli invece le assenze sono due e pesanti

Domenica in campo al Franchi scenderanno Fiorentina e Cagliari per la 17esima giornata di Serie A. Due formazioni in difficoltà, alla ricerca di punti per provare a uscire da una zona scomoda di classifica. Di Francesco per la gara dovrebbe ritrovare Adam Ounas, che è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque tornato a disposizione. Chi invece quasi sicuramente non ci sarà sono Luvumbo, Klavan, Rog, Carboni. Da valutare Godin, anche lui rientrato in gruppo. Fuori anche Nandez per squalifica.

Per Prandelli le assenze sono due: quella di Gaetano Castrovilli (squalificato) e quella di Franck Ribery. Gli accertamenti dopo l’infortunio subito durante la partita contro la Lazio hanno escluso lesioni, ma contro il Cagliari il francese non ci sarà.