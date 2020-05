Di Francesco: “Io allenatore della Fiorentina? Ho ricevuto solo proposte dall’estero e in futuro…”

Non è ancora chiaro chi sarà l’allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. Il presidente viola, Rocco Commisso, sull’argomento ha detto che se il campionato non arrivasse alla fine e terminasse adesso ci sarebbe la riconferma sicura di Iachini.

Uno dei nomi che erano stati fatti per la prossima stagione però era quello di Eusebio Di Francesco, uno che all’approdo a Firenze è stato vicino diverse volte. L’ex tecnico di Roma e Sampdoria ha detto a SportItalia: “La Fiorentina? Ho ricevuto solamente delle proposte dall’estero prima del blocco per il Covid-19. E in futuro mi piacerebbe provare una esperienza fuori dall’Italia”.