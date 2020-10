Di Francesco mette in discussione Simeone: “É in ballottaggio con Pavoletti”

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, ha voluto parlare dell’ex Fiorentina Giovanni Simeone, mai come adesso in discussione. Queste le sue parole: “Sicuramente Giovanni è avvantaggiato dal punto di vista fisico, ma sono molto contento di quello che fa Leonardo, tanto che il ballottaggio esiste. Chi è rientrato dal Sudamerica è tornato molto voglioso di far bene domani a Torino. Mi dispiace ovviamente non aver potuto lavorare con tutti: nella mia metodologia avere più allenamenti è un vantaggio, ma questo non è un alibi. Voglio che facciamo meglio di quello che abbiamo fatto finora, al di là di chi abbiamo incontrato”.

