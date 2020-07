Di Francesco sceglie la Fiorentina: In settimana incontro con la dirigenza viola

Si stringe il cerchio sul possibile nuovo tecnico della Fiorentina. Iachini (bis), Giampaolo o Di Francesco? Il tecnico ex Roma e Samp sembra essere in pole position nelle ultime ore tant’è che anche SportItalia rilancia la notizia. Di Francesco è seguito anche dal Cagliari ma avrebbe messo la Fiorentina in cima alle sue preferenze per tornare presto a svolgere il suo lavoro. Secondo l’emittente, in settimana potrebbe esserci un incontro decisivo con la dirigenza gigliata.

