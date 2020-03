Di Gennaro a FN: “Kouamè è uno che fa impazzire le difese, perfetto per il calcio moderno. Amrabat? Grande qualità, ma segna poco”

Il periodo di sospensione del campionato offre la possibilità di cominciare a pensare anche alla Fiorentina che sarà. Quella che tornerà in campo (si spera) alla ripresa della Serie A, ma soprattutto quella della prossima stagione. Tra i nuovi giocatori che si uniranno alla rosa ci sono Sofyan Amrabat e Christian Kouamè, di cui Fiorentinanews.com ha parlato con l’ex giocatore viola Antonio Di Gennaro:

Nella Fiorentina del prossimo anno arriverà Amrabat: che giocatore devono aspettarsi i tifosi viola?

“Si tratta di un ragazzo che si è inserito molto bene nel Verona, risultando una delle rivelazioni del campionato. Nella squadra di Juric gioca come centrocampista centrale in un reparto solitamente a quattro. Vedremo come potrà collocarsi nella Fiorentina, cosa che dipenderà molto dal modulo che adotterà l’allenatore. Amrabat è un giocatore di grandissima qualità, ma anche di quantità. Ciò in cui pecca è la fase realizzativa, tant’è che quest’anno non ha segnato nemmeno un gol. Sicuramente su questo aspetto dovrà lavorare e migliorare”.

Cosa ne pensa invece di Kouamè? Può fare il salto di qualità con la maglia della Fiorentina?

“E’ molto giovane, stava facendo bene prima che l’infortunio lo fermasse. Ha ottime doti sia fisiche che tecniche, ama molto giocare in profondità. Mi ricordo che all’andata contro la Fiorentina fu uno dei migliori e fece impazzire mezza difesa. L’infortunio comunque è quasi passato e se il campionato ricomincia a maggio potrà fare sicuramente degli spezzoni di partita, aiutando la squadra a raggiungere l’obiettivo salvezza. Inoltre ha la grande qualità di poter giocare sia come esterno che come attaccante, il che lo rendo perfetto per il calcio moderno”.