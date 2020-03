Di Gennaro a FN: “Un attaccante per la Fiorentina? Mi piacerebbe Haaland del Borussia. Del resto se punti ad allenatori come Emery o Pochettino…”

Intervenuto nei giorni scorsi a Fiorentinanews.com per parlare del mercato viola, l’ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro tramite la trasmissione Casa Viola condotta da Lucia Petraroli (che vi proponiamo in streming sul nostro portale) ha fatto anche il nome di un attaccante di grande spessore per i programmi gigliati: “Fiorentina in lotta per l’Europa in caso di proseguimento? Sotto il punto di vista della classifica ci può stare di tutto. Tornerà Ribery e questa era un’assenza importante per la Fiorentina, anche sotto il punto di vista dell’esperienza. Attaccante? Ho specificato l’acquisto di un grande centravanti perchè se questa proprietà vuole tornare a livelli importanti come merita Firenze, c’è bisogno di calciatori importanti. Ma anche lo Stadio diventerà fondamentale in caso di costruzione di quest’ultimo. Serviranno anche un difensore forte e un grande regista. Commisso ha volontà forza e passione. Un centravanti che mi piacerebbe per la Fiorentina? Haaland del Borussia Dortmund, anche se sarà difficile penso. Leggo però che se non dovesse rimanere il mio amico Beppe Iachini, a cui auguro tutto il bene possibile, la Fiorentina possa andare anche su allenatori come Emery o Pochettino. E se dovesse arrivare un allenatore di questo calibro, Haaland è un calciatore che rientra nei parametri di una squadra che vuole fare le cose in grande”.