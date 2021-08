Di Gennaro: “Ad oggi la Fiorentina non può lottare per il settimo posto. Servono tre acquisti di livello e la permanenza di Vlahovic”

L’ex giocatore della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, è intervenuto a TMW Radio soffermandosi anche sulla Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono tre anni che i viola lottano per la salvezza, Commisso ha speso tanto e la situazione va valutata con attenzione. Gonzalez è indubbiamente un ottimo acquisto, ma manca un giocatore di qualità in mezzo al campo. Si parlava di Sensi o Torreira, servirebbe uno così. Non penso che ad oggi la Fiorentina possa lottare per il settimo posto, la vedo al massimo al decimo. Partirà Milenkovic, vediamo chi sarà il sostituto. Amrabat, poi, non ha i tempi per giocare a tre, è ideale in un centrocampo a due perché non è regista né mezzala. Commisso ha fin qui sempre parlato di obiettivi, ma non è mai riuscito ad entrare nella parte sinistra della classifica. Non sarà facile fare come Sassuolo o Sampdoria, servono almeno tre giocatori importanti dal mercato oltre alla permanenza di Vlahovic“.