Di Gennaro: “Adesso tocca alla squadra dimostrare il proprio valore. A Bologna servirà…”

Quest’oggi l’ex Viola Antonio Di Gennaro è intervenuto a Lady Radio per commentare la situazione in casa Fiorentina dopo la partenza di Vincenzo Montella ed il conseguente arrivo di Giuseppe Iachini sulla panchina gigliata. Queste le sue parole: “Lunedì a Bologna finalmente capiremo la preparazione che Iachini ha dato finora a questa Fiorentina. Adesso la voglia e la professionalità dei giocatori diventano fondamentali, devono scendere in campo e prendersi le proprie responsabilità. Sono convinto che Beppe continuerà sulla stessa strada avviata fino a questo momento da Montella. Non credo che proporrà una Fiorentina con il doppio regista, allo stesso tempo però sono molto contento per lui: questa panchina è l’occasione della vita e in queste situazioni lui è uno che da sempre il massimo. Al Dall’Ara ci vorrà il miglior Chiesa e mi auguro che sia tornato in forma, che giochi senza problemi. Per la squadra viola sarà fondamentale l’atteggiamento dei primi minuti: lo spogliatoio deve dare un segnale dal punto di vista dell’intensità altrimenti i rossoblu hanno le capacità per metterci in crisi.