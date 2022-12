Di Gennaro: “Amrabat è tornato quello di Verona. Lì giocava con Veloso, alla Fiorentina ha l’imbarazzo della scelta”

L’ex giocatore della Fiorentina e attuale opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato così a Lady Radio di Sofyan Amrabat: “Su di lui mi sono dovuto ricredere, non pensavo potesse migliorare così tanto. Con il Marocco si sta esaltando, perché vive in un contesto di gioco perfetto per lui e che lo valorizza. E’ tornato quello di Verona, quando però aveva accanto uno come Veloso capace di far ripartire in fretta l’azione”.

E poi ha aggiunto: “Nella Fiorentina ci sono tanti giocatori che possono affiancarlo: Bonaventura, Castrovilli, Barak, Mandragora… dipende da come vuole giocare Italiano. Certo che ad oggi è difficile togliere uno come Bonaventura, perché ha qualità uniche nel centrocampo viola. Dovrà essere bravo l’allenatore a capire chi è meglio schierare accanto ad Amrabat“.