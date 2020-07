Di Gennaro bacchetta Chiesa: “Da quattro anni gioca in serie A e non ha fatto il salto di qualità negli ultimi metri. Spesso sbaglia la scelta finale”

Intervistato da TMW, l’ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha evidenziato alcuni “difetti” di Federico Chiesa: “Ormai è in Serie A da quattro anni e non ha ancora fatto il salto di qualità negli ultimi metri. Non so se sono problemi personali, se vuole andare via. Questo problema si è man mano accentuato in una stagione dove ha ricoperto anche più ruoli. Potrebbe anche essere adatto a un 3-5-2, magari giocando a tutta fascia alla Candreva. Certe considerazioni non servono solo alla Fiorentina, ma anche alla Nazionale: spesso sbaglia la scelta nei metri finali”.

