Di Gennaro: “Belotti è l’attaccante ideale per la Fiorentina. Anche se Vlahovic e Cutrone…

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, è intervenuto a Lady Radio: “Le partite della Bundesliga hanno mostrato un calcio diverso: i ritmi sono differenti e la condizione migliorerà col passare delle partite. Belotti? E’ migliorato molto, l’ho visto bene in azione nonostante la stagione del Torino sia stata negativa. Alla Fiorentina serve un attaccante con 20 gol nelle gambe e il Gallo potrebbe fare al caso della Viola: è un giocatore ancora giovane, di grande forza e personalità. Il Torino poteva venderlo a 100 milioni qualche mese fa, poi subì un calo ma nell’ultima stagione è tornato davvero in forma. Poi ci sono Vlahovic e Cutrone, due giovani che potrebbero essere oscurati dall’arrivo di Belotti. Le parole di Pozzo? Sono pensieri che lasciano esterrefatti, mi auguro che la Fiorentina possa rispondere a dovere. Sono delle offese gratuite, non è colpa del club di Commisso se sono dovuti tornare per due volte a Udine“.