Di Gennaro: “Come si può negare lo STADIO ad un Presidente che ha speso 30 milioni al mese?”

A TMW ha parlato della situazione attuale l’ex calciatore viola e commentatore televisivo Antonio Di Gennaro: “A Firenze è arrivato Commisso e ha speso 300 milioni in 10 mesi, e perché non gli devono far fare lo stadio? Uno così, che ha messo 300 milioni in 10 mesi vorrà lucrare? Eppure ha speso 30 milioni al mese. Ammoderniamo le strutture vecchie, se il Franchi non è più adatto fategliene fare un altro da un’altra parte. Anche a Roma vogliono lo stadio, da quanti anni ormai?”