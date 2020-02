Di Gennaro: “Cutrone faccia come Simeone. Il mio punto di vista su Pulgar”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, è intervenuto a Lady Radio: “Pulgar? E’ un giocatore che con Montella giocava con Badelj, ma i due sono molto simili. Nel centrocampo a due si troverebbe molto peggio, se rimane a tre ha la possibilità di avere due giocatori vicini. A due per ora non lo vedo, poi magari cresce di condizione e allora è un altro discorso. Iachini ritiene che l’ex Bologna e il croato non possano giocare insieme. Cutrone deve lavorare tecnicamente, un po’ come ha fatto Simeone: a Cagliari il Cholito sotto questo punto di vista è migliorato. Anche Chiesa è cresciuto, il gol segnato all’Atalanta con quel controllo orientato lo dimostra. Porte chiuse in Serie A? Io ci ho giocato, non è calcio ma su queste situazioni non si può e non si deve scherzare. Sentendo importanti professori, non bisogna allarmarsi più di tanto”.