Di Gennaro: “Cutrone non mi convince, il mio preferito era un altro…”

A TMW Radio, è intervenuto l’ex calciatore della Fiorentina e opinionista Antonio Di Gennaro, ecco le sue parole sul nuovo acquisto in attacco, Patrick Cutrone: “Il mercato vero si farà a giugno. La Fiorentina deve lottare per non retrocedere. Non ha fatto un bellissimo Europeo U21 e in Inghilterra ha trovato difficoltà a giocare. Ha fame di volersi mettere in mostra, ma io sarei andato su giocatori più pronti, tipo Petagna. Ma può essere un investimento per il futuro”.