Piovono elogi per Pioli: “Ha risollevato il Milan in un momento delicato. Alla Fiorentina…”

L’ex giocatore della Fiorentina, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio dell’ex tecnico viola Stefano Pioli: “Sta facendo un lavoro egregio in una situazione paradossale, anche priva di sensibilità da parte del club. Ha ripreso la squadra in un momento delicato. L’allenatore rispecchia le ambizioni di una società, lui ha preso il posto di Giampaolo in maniera tranquilla e ha ottenuto buoni risultati. A Firenze, dopo la morte di Astori, la situazione poteva precipitare e invece ha tenuto a galla tutto. Gattuso è un altro che è ripartito da zero e ha trasmesso le sue caratteristiche, che dimostrava di avere quando era calciatore. Anche nella comunicazione lo dimostra”.

