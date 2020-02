Di Gennaro: “Fiorentina, va rinforzato il centrocampo. Mi aspetto novità a livello tattico, Cutrone…”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, è intervenuto a Lady Radio: “Nel calcio dei tre punti c’è sempre da stare attenti. Il Lecce si è rinforzato bene a gennaio con degli acquisti funzionali e utili. Adesso c’è da fare punti nelle prossime partite per evitare di tornare nella zona calda della salvezza. Il centrocampo della Fiorentina, a livello di futuro, dovrà essere molto più forte di quello attuale: tolto Castrovilli, c’è ben poco. Duncan ha buone qualità, può contribuire al miglioramento del livello della mediana viola. A livello tattico mi auguro di vedere qualcosa di diverso: questo 3-5-2 è troppo difensivo, andava bene per le prime partite ma adesso ci vuole coraggio. Cutrone? Ha bisogno di esser servito meglio. Tecnicamente deve crescere, ma sicuramente va messo nelle condizioni di far male alle difese avversarie”.