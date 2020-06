Di Gennaro: “Gattuso ha rischiato l’esonero dopo la sconfitta contro la Fiorentina”

L’ex centrocampista di molte squadre in A e della Nazionale, Antonio Di Gennaro, intervenuto su Radio Marte, ha specificato come l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, abbia rischiato il proprio posto dopo la sconfitta subita in casa contro la Fiorentina. Una partita quella, vinta dai viola per 2-0 e che si è giocata al San Paolo il 18 gennaio scorso.

”Gattuso ha rischiato l’esonero dopo quella battuta d’arresto coi gigliati – ha detto – Il grande lavoro di Rino sta nel fatto di aver ricompattato un gruppo allo sfascio, gli ha dato un’identità ed ha portato a casa una Coppa Italia. Merita i complimenti”.