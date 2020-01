Di Gennaro: “Iachini si esalta in situazioni del genere. Castrovilli un giocatore totale, Duncan profilo utile e già pronto”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, parla così a Lady Radio: “La Fiorentina non ha sbagliato niente a Napoli, è stata la partita perfetta. Vincere al San Paolo non è mai facile, nonostante le difficoltà della squadra di Gattuso. Iachini ha lavorato su tutti gli aspetti e ha messo a posto le cose in modo positivo. In queste situazioni lui si esalta. Ha lavorato sull’aspetto fisico: prima arrivava sempre seconda su tutti i palloni e perdeva sempre i contrasti. A livello difensivo è tutt’altra squadra, idem per la condizione fisica. Chiesa sta tornando il giocatore che tutti aspettavano, di Castrovilli non parlo perché è diventato un giocatore totale. Col 3-5-2 ha trovato l’equilibrio giusto, adesso la squadra è tornata a suo agio con questo modulo. Contro il Genoa è la partita più difficile, loro sono in una situazione difficile e proprio per questo ci vuole maggior attenzione. Mercato? Duncan l’ha già allenato Iachini, lo conosce bene e sarebbe un profilo utile nonché già pronto per il presente e il futuro. Per i giocatori all’estero il problema sarebbe la mancanza di tempo per ambientarsi al calcio italiano. In difesa non mi piace Juan Jesus, Bonifazi invece ha delle qualità nonostante ancora non le abbia mostrate del tutto”.