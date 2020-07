Di Gennaro: “La Fiorentina è mentalmente a pezzi e il calendario non aiuta. Chiesa rischia di diventare un problema”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “Quando ci sono i cambi di proprietà la prima stagione non è mai facile. Credo che si stanno preparando a livello strutturale, poi c’è lo stadio che speriamo possa andare a termine il prima possibile. Poi devono trovare i giocatori e i dirigenti giusti. Dopo il lockdown non pensavo che la Fiorentina tornasse in campo in quel modo lì perché prima Iachini aveva messo la situazione apposto. Adesso è ancora tutto più difficile perché arrivano Parma, Cagliari, Verona e Lecce. La squadra è senza continuità e i giovani hanno steccato: se per Castrovilli è la prima volta, Chiesa sta deludendo ormai da diverso tempo. Va capito qual è il suo vero ruolo e se vale tutti quei soldi. Deve limare qualche difetto, sennò diventa un problema abbastanza serio anche per il suo futuro. La Fiorentina è mentalmente a pezzi e il calendario, come detto, non aiuta: deve ricompattarsi, non prendere gol e giocare di rimessa. Ci sono delle esigenze che impongono questo”.

