Di Gennaro: “La Fiorentina si gioca tutto nelle prossime quattro partite. Stadio? Follia italiana bloccare gli investimenti di Commisso”

L’ex centrocampista Antonio Di Gennaro, oggi commentatore tv, è intervenuto su TMW Radio parlando di una delle sue ex squadre, la Fiorentina: “Prandelli è stato molto onesto nel dire che c’è bisogno di raggiungere i 40 punti. Non credo che la Fiorentina riesca a permettersi due attaccanti di ruolo insieme, penso si andrà avanti con Ribery insieme a Vlahovic. Nelle prossime quattro partite si giocano molto, a differenza di quanto pensavano a inizio anno: dopo una stagione così, per me, ci sarà da cambiare tutto per quanto riguarda il progetto tecnico”.

Ha aggiunto poi: “La proprietà non pensava di fare un’annata del genere, visto anche gli importanti investimenti strutturali che sta portando avanti Commisso, come il nuovo Centro Sportivo e magari anche lo Stadio. Poi li sappiamo che ci sono nel mezzo delle follie italiane che purtroppo vanno a bloccare la volontà e l’investimento di un a proprietà ricca come quella della Fiorentina”.

Infine su Pessina e Castrovilli: “Pessina è già nel giro azzurro, ed è un ragazzo serissimo, di un’intelligenza unica, tirato su da Juric a Verona. Sappiamo che a centrocampo Mancini ha grandi interpreti, forti, di inventiva e di classe, e penso che Pessina se la giocherà con Castrovilli, che ultimamente ha perso un po’ di smalto”.