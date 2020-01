Di Gennaro: “Meglio Duncan di Mandragora. Date la DIECI a Castrovilli”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato a Lady Radio: “Mandragora? All’Europeo U21 non ha giocato molto bene, però in questa prima parte di stagione è cresciuto molto. E’ un regista, ottimo mancino che calcia anche le punizioni. Duncan è un profilo diverso, gioca la mezzala, personalmente mi piace di più di Mandragora e sarebbe maggiormente adattabile con Castrovilli e Pulgar. Il centrocampista del Sassuolo non è un fuoriclasse, ma in prospettiva diversa potrebbe essere un giocatore utile alla causa della Fiorentina. Numero 10 a Castrovilli? Sono pienamente d’accordo, dateglielo subito. I paragoni però, non mi piacciono: è un giocatore cresciuto molto dal punto di vista fisico, a Bari giocava più in avanti e col tempo il suo raggio d’azione si è arretrato. Sottil? Il 3-5-2 sicuramente lo penalizza, lui è più un giocatore da 4-3-3″.