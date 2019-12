Di Gennaro: “Mi piace Duncan, in attacco tante variabili da valutare. L’esempio del Liverpool di Klopp…”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, è intervenuto a Lady Radio: “Piatek, Cutrone e Petagna sono tutti profili validi. Bisogna capire se questi giocatori sono in prospettiva futura o solo per il presente. Ci sono molte valutazioni da fare: l’ingaggio, l’età e le motivazioni sicuramente sono da considerare. Un altro profilo dal temperamento giusto potrebbe essere Zaza, ma il Torino non lo vende. Centrocampo? Mi piacerebbe Duncan, è un giocatore forte. Badelj e Pulgar sono due giocatori simili, ci vuole una mezzala forte. Prendo sempre come esempio il Liverpool: nei primi due anni Klopp non ha fatto bene, guardate oggi il valore della squadra. Adesso conta il presente, ci vogliono giocatori pronti. Non è mai stato facile trovare calciatori funzionali a gennaio. Chiesa? Potrebbe essere lui il primo rinforzo della Fiorentina, Iachini ne he parlato bene: poi naturalmente conterà sempre il giudizio del campo. Dal mercato mi aspetto 3-4 giocatori, oltre alla cessione degli esuberi in rosa”.