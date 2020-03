Di Gennaro: “Nuovo STADIO? In Italia siamo ancora all’età della pietra”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “In questi casi le polemiche non c’entrano niente. Le decisioni spettano al Governo, come successo negli altri paesi: poi la Lega ne prende atto e le rispetta. Nuovi stadi? Rispetto agli altri paesi, siamo ancora all’età della pietra. Gli impianti sono un fattore fondamentale per la crescita delle società nel calcio moderno. L’Atalanta è una grande squadra da anni: progettazione graduale, passo dopo passo, che li ha portati ad un alto livello. Zingonia è stato il capostipite dei centri sportivi. L’Inter è tornata ad alti livelli: ci è voluto tempo, soldi e l’arrivo di un grande dirigente come Marotta. Ma anche loro vogliono il nuovo stadio per incrementare i ricavi. Zhang ha un po’ esagerato con la forma, anche se un fondo di verità c’è”.