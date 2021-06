Di Gennaro: “Panchina viola? In un momento di poca tranquillità uno come Ranieri può davvero restituirtela”

L’ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato così a TMW Radio: “La vicenda Gattuso è incredibile. Ho letto di un problema di commissioni troppo elevate per i giocatori che Mendes voleva portare alla Fiorentina. Da profano dico che Gattuso è un uomo di Mendes, uno di quelli che gestiscono il calcio con Ramadani e Raiola: il suo modo di lavorare è conosciuto. Se poi fossero davvero 40 milioni, beh, vorrei capire per bene, perché sarebbe improponibile, si parlerebbe di un calcio in cui non ci riconosciamo più. La Fiorentina deve comunque fare un mercato importante, lo diciamo già dall’anno scorso. Devono spendere bene, su giocatori di livello. In un momento di poca tranquillità uno come Ranieri può davvero restituirtela quasi con certezza. Credo a Firenze siano un po’ tutti sconcertati”.