Di Gennaro: “Paqueta? Ha deluso e io non lo prenderei mai. La Fiorentina ha già in rosa un centrocampista totale”

L’ex centrocampista della Fiorentina Antonio Di Gennaro a TMW ha parlato anche dell’ipotesi Paquetà per il centrocampo gigliato: ” Secondo me ha deluso, pagato 40 milioni ma ha fatto poco. Può crescere, ma nella Fiorentina c’è un centrocampista totale come Castrovilli che fa sia la mezzala che il trequartista. Io Paqueta non lo prenderei mai, per quello che ha fatto vedere. Se ci vuole un trequartista prenderei qualcun altro, ma lascerei comunque Castrovilli dov’è, a fare la mezzala”.

