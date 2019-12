Di Gennaro: “Piatek? Alla Fiorentina potrebbe rilanciarsi. La Lazio è il modello da seguire”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, è intervenuto a Lady Radio: “Per Iachini è l’occasione della vita. La tifoseria l’ha sempre adorato per il giocatore che è stato, adesso dovrà conquistare il pubblico anche da allenatore. La partenza non è facile, visto che Ribery è fuori per due mesi e su Chiesa non ci sono aggiornamenti. Beppe dovrà lavorare sulla testa, facendo capire ai giocatori che la retrocessione è a soli tre punti e che c’è bisogno di darsi una mossa. Manca un attaccante di ruolo, vero e forte. Prenderei un centravanti alla Piatek, in una squadra come la Fiorentina potrebbe rilanciarsi e ritrovare lo slancio della passata stagione. La linea da seguire è quella della Lazio, che in Supercoppa mi ha davvero impressionato: società seria, che programma e con un bravissimo direttore sportivo”.