Di Gennaro: “Pradè su Pezzella è stato chiaro, è il momento di dare la fascia di capitano a Ribery. E’ un numero uno che dà l’esempio”

L’ex centrocampista e ora voce ufficiale della Rai al seguito della Nazionale, Antonio Di Gennaro, interpellato da La Nazione, sul prossimo capitano della Fiorentina, dimostra di avere le idee chiare: “Mi sembra che Pradè su Pezzella come per Milenkovic abbia detto un paio di cose molto chiare sul loro futuro. A chi la darei? A Ribery. Tutta la vita. E senza alcun dubbio…Sicurissimo. Ribery è un leader, è il leader della Fiorentina. E’ un numero uno che da’ l’esempio. Sempre. In qualsiasi momento, in qualsiasi situazione. Dagli allenamenti di tutti giorni, dove lavora due ore più degli altri, alla personalità che porta in campo. Lui è un capitano nato, è quasi un allenatore. Quando ha saputo che aveva chiamato Mandzukic per farlo venire a Firenze, mi sono detto: benedetti giocatori di questo tipo… Loro fanno la differenza. In assoluto”.

0 0 vote Article Rating