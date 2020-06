Di Gennaro: “Ribery straordinario. Thiago Silva? Giocatori così vanno presi subito”

L’ex calciatore della Fiorentina e oggi opinionista, Antonio Di Gennaro, ha parlato a Lady Radio: “Ho visto una squadra con personalità, che va a nozze quando la partita deve farla la squadra avversario. Ribery, straordinario giocatore, ha segnato un gran gol: se ci fossero stati i tifosi della Lazio, avrebbero sicuramente applaudito. Se ne vedono pochi di gol così, è stato osannato da tutta l’Italia. Il rigore ovviamente non c’era, ma la Viola doveva e poteva chiudere prima la partita. Di buono rimane l’ottima prestazione della squadra: gli episodi hanno cambiato una partita che la Fiorentina si meritava come minimo di pareggiare. Iachini dovrà lavorare anche sotto l’aspetto mentale, perché quella dell’Olimpico è una sconfitta che pesa. Il problema dell’attacco c’era da inizio stagione e la punta centrale dovrà essere uno degli acquisti estivi più importanti, assieme ad un regista e ad un centrale di difesa. Ghezzal? Ha fatto una buona prestazione dimostrando di avere il passo anche per fare la mezzala. Thiago Silva? Giocatori così, come Ribery, se stanno bene vanno presi subito. Il francese è venuto perché ha creduto fin da subito nel progetto di Commisso“.

