Di Gennaro: “Se Chiesa dovesse andare via la Juventus sarebbe in pole. E’ un calciatore importante ma bisogna capire la sua volontà”

L’ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro a TMW Radio ha parlato anche di Federico Chiesa: “Rispetto al padre manca la capacità di essere decisivo negli ultimi 15-20 metri, ma può migliorare. Se dovesse andare via la Juventus sarebbe in pole perché lo ha già cerato lo scorso anno prima che arrivasse Commisso a bloccare tutto. Se il presidente vuole mantenere una squadra di alto livello Chiesa è un giocatore importante, ma bisogna capire la situazione e se lui vuole continuare a giocare in viola”.

