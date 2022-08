Di Gennaro: “Se Milenkovic parte, alla Fiorentina servono due difensori. Uno come Lo Celso…”

L’ex giocatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha commentato così su TMW Radio il confronto tra viola, Napoli e Lazio:

“Il Napoli ha avuto un ricambio generazionale, non se se oltre a Ruiz partirà anche Zielinski. Qualcosa a livello tattico cambierà Spalletti, che è la certezza in questo momento. Sicuramente potrà dare qualcosa d’importante a questa squadra. Non so se è peggiorata, il campo lo dirà. I nomi nuovi sono intriganti, la Roma ha fatto qualcosa in più finora ma sono curioso cosa farà. La Lazio deve completarsi ma già si è visto lo scorso anno qualcosa di meglio da Sarri. Ha fatto diversi innesti, piace molto Ilic, ci sono giovani che devono inserirsi. La difesa l’ha messa a posto, davanti ha un grande Immobile che è il migliore a livello italiano. Poi devono crescere gli altri. Tutto è legato al futuro del centrocampo. La Fiorentina ha qualche problema in mezzo al campo, ma stanno cercando qualcuno d’importante. Uno come Lo Celso alzerebbe il livello della squadra”.

E ancora: “La Fiorentina cambia se parte Milenkovic, se parte cambiano le cose. Lì se va via ne servono due. E’ un tassello importante per il gioco di Italiano e deve essere sostituito in maniera adeguata”.