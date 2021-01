Di Gennaro: “Sembrava che con Prandelli la Fiorentina fosse in ripresa, ma alla lunga sono uscite fuori le lacune”

L’ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, Antonio Di Gennaro, ha commentato a Radio 1 Station la pesantissima sconfitta di ieri contro il Napoli.

Questo il suo pensiero: “Cosa succede alla Fiorentina? Commentare un 6-0 non è mai semplice. Sull’1-0 la viola ha giocato bene, ha creato diversi grattacapi alla difesa partenopea. Il Napoli è stato finalmente cinico, concretizzando le palle gol che ha avuto Con l’arrivo di Prandelli sembrava che la squadra fosse in ripresa, soprattutto dopo la vittoria per 3-0 contro la Juve, ma, alla lunga, sono uscite fuori le lacune, soprattutto in fase difensiva. Settimana prossima c’è una sfida importante per non retrocedere, contro il Crotone. Il Napoli di ieri? Quando vinci 6-0 non è mai solo fortuna. La squadra di Gattuso ha creato problemi a tutti, ma a volte è mancata la cattiveria ed il cinismo sotto porta”.