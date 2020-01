Di Gennaro: “Vittoria importantissima, con Iachini la Fiorentina ha cambiato mentalità. Suso? Due anni fa era un fenomeno, adesso…”

L’ex giocatore della Fiorentina e attualmente opinionista televisivo Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio del successo contro l’Atalanta: “Sicuramente è una vittoria importantissima. E’ sempre dura battere l’Atalanta, specialmente in Coppa. Iachini sta continuando il cambio di mentalità per tirare fuori la squadra da una classifica che si stava facendo preoccupante”. Di Gennaro ha poi commentato anche la valutazione di 30 milioni fatta dal Milan per Suso, tra i nomi accostati alla Fiorentina in questo mercato: “Fino a 2 anni fa sembrava un giocatore importantissimo, adesso non gode neanche della stima dei sostenitori. 30 milioni sono tanti, ma è una valutazione figlia di un mercato che ha alzato tanto i prezzi di tutti i calciatori”.