Di Giorgi: “Abbiamo lottato per far avere alla Fiorentina un impianto moderno. Ora ci aspettiamo e auspichiamo un segnale positivo dalla società viola”

L’onorevole Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo PD alla commissione Cultura alla Camera è intervenuta su Lady Radio per commentare la notizia dell’inserimento dello Stadio Franchi tra le opere che verranno finanziate con il Recovery Fund: “Sono fondi pubblici questi, ma che non vanno a togliere fondi dal Comune di Firenze. Sono soldi in più che arrivano dall’Unione Europea. E’ anche un riconoscimento che viene fatto al capoluogo toscano”.

E poi: “Auspico che ci sia, davanti a questo atto, una valutazione seria da parte della Fiorentina e mi aspetto un risvolto positivo. Per tutti noi che volevamo mantenere la squadra in città e lottavamo per farle avere un impianto moderno, non può che essere questo l’approdo. Poi naturalmente io non sono nella mente di Rocco Commisso. Una ristrutturazione ben fatta credo che possa dare quel qualcosa in più alla Fiorentina“.