Di Giorgi: “Per il Franchi un concorso di idee. Inappropriate parole Commisso”. E il numero uno viola si infuria: “Fate quello che volete, ma non con i miei soldi”

Botta e risposta tra la parlamentare del PD, Rosa Maria Di Giorgi, e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. “La ristrutturazione del Franchi – spiega la Di Giorgi – ovvero di uno dei simboli dell’architettura del 900 merita un concorso di idee: dobbiamo chiamare a Firenze le migliori menti ed i migliori talenti: solo così potremo tenere insieme le esigenze di fruizione con quelle del rispetto della storia e della cultura”.

Poi aggiunge: “Ho trovato invece inappropriate le parole del presidente della Fiorentina che rischiano di creare solo inutili polveroni” conclude Di Giorgi. “Confido nel fatto che si sia trattato solo di uso sbagliato dei termini, perché distruggere opere d’arte non è nelle nostre corde di democratici italiani”.

Dura la reazione di Commisso: “Leggo tante porcherie da parte dei politici. Voi potete fare quello che volete, quella degli architetti è l’opzione numero uno. Ma questo lo fate coi vostri soldi, non coi soldi di Rocco. Poi magari posso valutare se ci sto dentro oppure no”. Poi si lascia andare ad un “qui me ne torno in America”.