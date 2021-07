Di Livio: “Firenze ha cambiato rotta. Chiesa? La città si aspettava qualcosa di più da lui, vicenda non gestita bene. Ma dopo un gol come quello alla Spagna…”

Una parte della tifoseria della Fiorentina resta intransigente nei confronti della Nazionale, ma non c’è dubbio che ci sia grande entusiasmo in città per gli azzurri che stanno andando avanti ai Campionati Europei.

Sull’argomento è intervenuto l’ex giocatore viola, Angelo Di Livio, in un’intervista che troviamo su LaNazione.it: “I tifosi fiorentini sono intelligenti, sanno che si deve solo tifare per Italia. Ci sono state, negli anni, situazioni che hanno portato a questo tipo di ostilità, ma Firenze ha cambiato rotta negli ultimi anni”.

Quanto a Chiesa: “Conosco Firenze, sono molto legato alla piazza, e so che la città si aspettava qualcosa di più dal ragazzo. La vicenda non è stata gestita bene, ma dopo un gol come quello contro la Spagna è giusto passare sopra a tutto ed esultare”.