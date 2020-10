Di Livio: “Iachini deve usare il 4-3-3 per esaltare Callejon e Ribery. A gennaio Firenze si merita qualche giocatore in più”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Angelo Di Livio di vari aspetti dell’assetto della squadra di Iachini. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha giovani di buone prospettive ma l’importante ora è recuperare Ribery, l’unico giocatore che permette alla squadra di fare il salto di qualità. Credo che Iachini debba mettere in campo la squadra con il 4-3-3 per esaltare Callejon e Ribery, non di certo con il 3-5-2. Commisso sta facendo bene per quanto riguarda stadio e centro sportivo, ma il mercato è stato carente. A gennaio Firenze merita qualche giocatore in più”.

