Di Livio: “Il 99% della squadra sta sbagliando le partite. Firenze non merita tutto questo”

L’ex giocatore della Fiorentina Angelo Di Livio ha parlato a TMW Radio: “Oggi i giocatori devono calarsi in una situazione che dice che devono salvarsi, e farlo più presto possibile. Il Crotone mi sembra quasi spacciato, ma poi altre due devono andare giù. Ormai l’obiettivo è la salvezza, sono venuti a mancare giocatori e gol, solo Vlahovic nell’ultimo periodo ha fatto vedere qualcosa. Se giocano tutti sotto le loro possibilità, la stagione diventa un problema”.

E poi ha aggiunto: “Sono state sbagliate molte scelte sul mercato, penso alla fase difensiva anche: Pezzella non dà più sicurezze, e se un leader difensivo sbaglia una partita dietro l’altra non è un bel segnale. Ho detto lui ma potrei citarne altri: il 99% della rosa sta fallendo, adesso rimane da salvare il salvabile prima di tirare le somme in estate e buttare giù una programmazione importante. Firenze non merita questo, la piazza è straordinaria”.

E infine: “Ci sono tanti giovani, questo va detto. Stravedo per Castrovilli, e mi piacerebbe vederlo più coinvolto e responsabile. C’è bisogno che tutti tirino fuori gli artigli, la personalità: i mancati risultati penso siano dovuti all’assenza di queste caratteristiche”.