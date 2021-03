Di Livio: “La proprietà della Fiorentina deve dare un segnale forte. Commisso deve pensare a progettare una squadra che stia nelle zone alte della classifica. Amrabat…”

“Ho giocato con la maglia viola addosso, ha capito bene qual è il legame fra Firenze e la sua squadra e l’affetto, l’amore per la Fiorentina mi è rimasto dentro”. Esordisce così l’ex centrocampista gigliato, Angelo Di Livio, intervistato da La Nazione.

Poi aggiunge: “Voglio che la Fiorentina si salvi al più presto. In fretta. Si salvi il salvabile e poi…Mi aspetto un segnale forte. Molto forte. Dalla proprietà. Quale? Firenze è una piazza importante e merita giocatori importanti, merita allenatori di un certo livello. Io la penso così perché, lo ripeto, so bene quanto orgoglio e quante ambizioni ci sono nei fiorentini. Diciamo che il primo cambiamento dovrà essere nella mentalità con cui affrontare la prossima stagione”.

Di Livio scende nello specifico: “Commisso deve pensare a progettare una squadra che possa stare nelle zone alte della classifica. Occhio, non parlo di scudetto o piazzamenti…impossibili, ma la Fiorentina dovrà e deve lottare almeno e sempre per il sesto, settimo posto, poi…può succedere di tutto. In positivo, dico”

Infine: “Non so quali problemi ci sono, ma da Amrabat il prossimo anno mi aspetto tanto”.