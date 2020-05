Di Livio: “Polemiche alla Fiorentina? Me ne sbattevo. Chiesa e Castrovilli, il loro futuro lo vedo così…”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Angelo Di Livio, su Tuttosport ha ripercorso il suo arrivo a Firenze: “Polemiche iniziali alla Viola? Me ne sbattevo, perché ero certo delle mie qualità. Alla prima partita che feci, Trapattoni mi sostituì e ci furono subito applausi per me e diventai importante per quella squadra”.

Venendo all’attualità della squadra ha aggiunto: “Per fare un salto di qualità bisogna avere uno stadio di proprietà. Ci sono tanti giocatori giovani interessanti da integrare con qualche elemento di esperienza. Chiesa? A sensazione dico che andrà via, mentre Castrovilli rimarrà ancora alla Fiorentina“.