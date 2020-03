Di Livio: “Ribery per la Fiorentina è quello che Ibrahimovic è per il Milan. Se non si fosse fatto male lui, i viola…”

L’ex capitano della Fiorentina, Angelo Di Livio, è stato intervistato da La Nazione. Sulle vicende attuali del club viola ha detto: “Seguo sempre la Fiorentina. Sta vivendo un momento particolare. E’ cambiata la proprietà, è stata ricostruita la squadra, si è deciso di darle un volto più giovane. Non è facile gestire e ottenere subito risultati in un anno del genere. Anche se sono convinto che se non si fosse fatto male Ribery…”.

Per Di Livio il francese poteva essere determinante in questa stagione: “Lui è per la Fiorentina quello che Ibra è per il Milan. Franck stava già trascinando la squadra oltre il progetto di crescita che comunque continuerà con la prossima annata. A Firenze sono state buttate le basi per una squadra importante. Commisso ha le idee chiare e farà ottime cose”.