Di Livio: “Stimo molto sia Pioli che Italiano. Giocare contro il Milan è sempre un grande stimolo. Vlahovic sa quello che lascia ma non quello che trova. Gli ricordo che Batistuta è rimasto alla Fiorentina per nove anni”

Angelo Di Livio, ex centrocampista tra le altre della Fiorentina, ha parlato così a Radio Bruno: “Anche quando giocavo io il Milan è sempre stato un avversario da rispettare. Giocare contro di loro dava sempre un grande stimolo, c’erano grandi campioni. Italiano e Pioli sono due allenatori che stimo molto. Pioli mi sta sorprendendo. Ha avuto una forte crescita e ha portato il suo Milan in cima alla classifica. Anche Italiano sta facendo molto bene, ha avuto un forte impatto a Firenze, ma avrà bisogno di un aiuto da parte della società per fare qualche ritocchino alla sua squadra nella prossima finestra di mercato”.

Di Livio ha poi aggiunto: “Mi auguro che Nico Gonzalez possa recuperare per esserci contro il Milan. Lui con Sottil possono essere i futuri esterni della squadra viola. Sottil ha un grande potenziale, deve essere più continuo per conquistarsi il posto da titolare. Deve scattargli la scintilla in testa, dipende da lui, deve lavorare per raggiungere la convinzione in tutte le giocate che fa. Saponara invece è adattato a quel ruolo che può rientrare sul suo destro e fare male agli avversari”.

Infine ‘soldatino’ Di Livio ha concluso così sul tema Vlahovic: “Faccio fatica a capire l’atteggiamento del giocatore. Gli ricordo che un certo Batistuta è rimasto nove anni alla Fiorentina. Vlahovic sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Saranno problemi suoi”.