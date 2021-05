Di Marzio: “Gattuso ha il gradimento totale della Fiorentina. Ecco le questioni da risolvere”

Arrivano aggiornamenti sulla panchina della Fiorentina. L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato così dagli studi di Sky Sport a proposito del prossimo allenatore viola: “De Zerbi ha risposto di no alla Fiorentina, ma Gattuso ha ancora il gradimento totale di Commisso e della dirigenza e può dunque tornare d’attualità. Per il tecnico del Napoli non è un problema di natura economica: la Fiorentina dovrà accontentare le sue esigenze e dare garanzie tecniche al progetto. La pista è ancora aperta”. L’ipotesi Gattuso è dunque ancora viva, ma molto (se non tutto) dipenderà dalle garanzie chieste alla Fiorentina, che adesso dovrà decidere se accontentare o meno l’attuale tecnico del Napoli.